ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲು ಕಡ್ಡಾಯ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:23 IST
ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು
ಡಾ.ದಿಲೀಷ್ ಶಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
