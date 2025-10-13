ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕ್ಷೇತ್ರದ 10 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ

ನೀಡಲು ಜಾಗ ಖರೀದಿ :ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:04 IST
ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ವೇದಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಬೀನಾ ವೈದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Uttara Kannada

