ಕಾರವಾರ: ಜನರ ಮನಸೆಳೆದ ಹಗರಣ ರೂಪಕ

<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹಗರಣ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಜಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹಗರಣ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಹಗರಣ ಕಳ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನೂರಾರು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಗುಡಿಯ ಸಮೀಪದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಹಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವೇಷಧರಿಸಿದ್ದವರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತು.</p>.<p>ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತಗಲುವ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಭರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>