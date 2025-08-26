ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಸಾಧ್ಯ: ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‍ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಚಿವ ವೈದ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:30 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:30 IST
ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ₹50 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಶಾಸಕ
Uttarakannada

