ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictuttara kannada
ಶಿರಸಿ: ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ; ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆಗಬೇಕಿದೆ ದುರಸ್ತಿ

₹57 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:02 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:02 IST
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಬಾಕಿ
ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೂ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಡಾ.ದಿನೇಶ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
sirsiUttara Kannada

