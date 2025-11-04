ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಳಿಯಾಳ: ತೆರೆಯದ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ; ಕನಿಷ್ಠ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಫಸಲು ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರರು
ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:21 IST
ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಾವಣ್ಣವರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Maize crop

