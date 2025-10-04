ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ವಾರಾಣಸಿ: ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಹಾಕಿದ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:46 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಾರಾಣಸಿ ಜೊತೆ ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಸುಶೀಲಾ ಕಾರ್ಕಿ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಾರಾಣಸಿ ಜೊತೆ ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಸುಶೀಲಾ ಕಾರ್ಕಿ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟು
ವಾರಾಣಸಿ ಜೊತೆ ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಸುಶೀಲಾ ಕಾರ್ಕಿ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಾರಾಣಸಿ | ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಜಟಾಪಟಿ; ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಾರಾಣಸಿ | ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಜಟಾಪಟಿ; ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ
ವಾರಾಣಸಿ | ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಜಟಾಪಟಿ; ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

50 ವರ್ಷದ ತಂದೆಗೆ 50 ಮಕ್ಕಳು: ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾರಾಣಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:50 ವರ್ಷದ ತಂದೆಗೆ 50 ಮಕ್ಕಳು: ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾರಾಣಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ
50 ವರ್ಷದ ತಂದೆಗೆ 50 ಮಕ್ಕಳು: ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾರಾಣಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ
Uttar Pradeshloud speaker

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT