ಅಂಕೋಲಾ: ನಾಗವರ್ಮ ಅರಸನ ಕಾಲದ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಅಂಕೋಲಾ (ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂದ್ಕಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭ ಕಾಲದ ನಾಗವರ್ಮ ಅರಸನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ ವೀರಗಲ್ಲು ಸೋಮವಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಶೋಧಕ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಗೌಡ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ದಿವಾಕರ ದೇವನ್ಮನೆ, ನೀಲಕಂಠ ಗೌಡ, ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊರೆತಿದೆ. </p>.<p>ʻವೀರಗಲ್ಲು 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 22 ಅಂಗುಲ ಅಗಲ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪಟ್ಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಸನ ರಹಿತ ವೀರಗಲ್ಲು' ಎಂದು ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಗೌಡ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಅಂಕೋಲಾ, ಕುಮಟಾ, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಇಂತಹುದು ದೊರೆತಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮ ಅರಸನ ಹೆಸರಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>