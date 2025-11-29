ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆ; ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ: ವಂಟಿಗೋಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಕೆಲವರು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಫಲಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಎಸ್.ಕೆ.ವಂಟಿಗೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ
meetinghuman rights

