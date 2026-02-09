ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಿರಸಿ| ಕದಂಬೋತ್ಸವ: ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆಗುಂದಿದ ಬನವಾಸಿ

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ?
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:08 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:08 IST
-ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕದಂಬೋತ್ಸವದ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬನವಾಸಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಬೇಕು
ಉದಯಕುಮಾರ ಕಾನಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕದಂಬೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ ದಿನಾಂಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ, ಶಾಸಕ
