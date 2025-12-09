ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ‘ರಂಗಮಂದಿರ’

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
ರಂಗಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಫಲಕವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ
ಮಂಗಲಾ ನಾಯ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
Uttara Kannadabuilding

