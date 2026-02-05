ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಾರವಾರ | ಕಾಂಡ್ಲಾ ನಡಿಗೆ ಪಥ ನಿರ್ವಹಣೆಗಿಲ್ಲ ಅನುದಾನ

ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಗುಂಪು: ನಿರ್ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೇಸರ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:15 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:15 IST
ಕಾಂಡ್ಲಾ ನಡಿಗೆ ಪಥ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು
ಕಿರಣ್ ಮನವಾಚಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮರೈನ್ ವಿಭಾಗದ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ
Uttara KannadaKarwar

