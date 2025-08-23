ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಅಂಕೋಲಾ ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ

ಇಐಎ ವರದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 20:03 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 20:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂಕೋಲಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರು.
ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂಕೋಲಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಆಳ– ಅಗಲ: ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ; ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ– ಅಗಲ: ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ; ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ
ಆಳ– ಅಗಲ: ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ; ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ
AnkolaPort

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT