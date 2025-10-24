ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ

ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಸಿ ಸಾಜಿದ್ ಬಣ್ಣನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kittur Chennamma
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT