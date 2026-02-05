ಕುಮಟಾ | ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನಾಂದೋಲನ ಅಗತ್ಯ: ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಕುಮಟಾ:</strong> ‘ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸೇರುವ ಅಘನಾಶಿನಿ, ಬೇಡ್ತಿ, ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಾಂದೋಲನ ನಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಿರಸಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠದ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ತಾಲೀಮು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಘನಾಶಿನಿ-ಬೇಡ್ತಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಾವೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಮೀನುಗಾರರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಮಾರಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಜನಾಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರವಾದಿ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ, ‘ಅಘನಾಶಿನಿ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ ದಡದ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಾಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟಕ ಡಾ.ಸುರೇಶ ಹೆಗಡೆ ` ಕುಮಟಾ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಗಿದ್ದು, ಫೆ. 9ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ. ಎಂ.ಡಿ. ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರನ್, `ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕುರಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು. ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡಾ. ವಿ.ಎನ್. ನಾಯಕ, ಡಾ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ, ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್, ವಿಕಾಸ್ ತಾಂಡೇಲ, ಮುರಳೀಧರ ಪ್ರಭು, ವಿನೋದ ಪ್ರಭು, ಉಲ್ಲಾಸ ನಾಯ್ಕ, ಎಂ.ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>