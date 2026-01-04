ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಸಂಭ್ರಮದ ಕೂರ್ಮಗಡ ಜಾತ್ರೆ: ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:07 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೂರ್ಮಗಡ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಭಕ್ತರು
ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೂರ್ಮಗಡ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಭಕ್ತರು
ಕೂರ್ಮಗಡ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು
ಕೂರ್ಮಗಡ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು
Uttara Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT