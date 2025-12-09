ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನಿರ್ಮಲಾಗೆ ಏಕವಚನ | ಅಧಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಲಿ‌: ಸಿ.ಮಂಜುಳಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:53 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:53 IST
SiddaramaiahUttara KannadaNirmala seetaraman

