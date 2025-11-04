ಕಾರವಾರ: ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭರಪೂರ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನು; ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಭರಪೂರ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನು (ಭೂತಾಯಿ ಮೀನು) ಲಭಿಸಿದೆ.</p><p>ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಆಳಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ದೋಣಿಗಳು ಮೀನುಬೇಟೆಗೆ ಇಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಕಾರವಾರ, ಬೇಲೆಕೇರಿ, ಮುದಗಾ ಭಾಗದ ಟ್ರಾಲರ್, ಪರ್ಸಿನ್ ದೋಣಿಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p><p>'ಕೆಲವೇ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳದೇ ತೀರ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ರಾಶಿ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ದೋಣಿಗಳು ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವುದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೀನು ಹೆಚ್ಚು ಲಭಿಸಲು ಕಾರಣ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರ ವಿನಾಯಕ ಹರಿಕಂತ್ರ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>