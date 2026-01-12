ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ: ‘ಹೊರಬೀಡು’ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಖಾಲಿ!

ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಚರಣೆ
​ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 7:33 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 7:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sirsiuttar kannadaMarikamba TempleShirasi Marikamba Temple

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT