ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರವಾರ: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಖಾಕಿ ನಿಗಾ

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ:ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಿಗಿ ಭದ್ರತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:47 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:47 IST
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಬಳಕೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು.
ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
Uttara KannadaTourismKaravara

