ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ: ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ

ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ: ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:36 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:36 IST
ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ
ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಶಾಸಕ
Uttara Kannada

