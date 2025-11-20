ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ: ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಡ್ತಿ–ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವಿರೋಧ

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ 23ರಂದು
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯ ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಜನಾಂದೋಲನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
– ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ, ಅಶೀಸರ ಬೇಡ್ತಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
