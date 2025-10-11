ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನದಿ ಜೋಡಣೆ | ಪ್ರಭಲ ಜನಾಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಶ್ರೀ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 15 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 20 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿವೆ
–ಗಣಪತಿ ಕೆ. ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ
uttar kannada

