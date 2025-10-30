ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ: ಸಾಂಬಾರು ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ

ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆವುದೇ ಅಪರೂಪ: ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಲೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:59 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:59 IST
ಕಚೇರಿ ಹೊರಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರು ಅದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು
ಬಾಪು ಗೌಡ ಸಾಂಬಾರು ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ
Uttara Kannada

Uttara Kannada

