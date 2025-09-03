ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
uttara kannada
ಶಿರಸಿ | ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ತೊಡಕು: ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೊರೆ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾದರೆ ಯೋಜನೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ಬಿ.ಪಿ.ಸತೀಶ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಡಿಡಿ
Uttara KannadaShirasi

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

