ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜಾತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳದಿರಿ: ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶಯ

ಕನ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
ಸಂಸ್ಕಾರವಿದ್ದರೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕನ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ
