ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಶಿರಸಿ | ಘಮಘಮಿಸುವ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದದ ಪೊಟ್ಟಣ ಗುರಿ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:28 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿ ಕೆಡದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಂತ್ರದ ನೆರವಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಾಗುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಕ
sirsiUttara KannadajatreLaddu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT