ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯ: 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ಬಾರಿ ಭರ್ತಿ

ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಒಳ ಹರಿವು: ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
ಕಾಳಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆ ನಾಡಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ
ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Karnataka RainsDamUttara Karanataka

