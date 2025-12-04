ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕುಮಟಾ: ಹಂದಿಗೋಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದ ‘ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂಕೀರ್ಣ’

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ: ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ
ಎಂ.ಜಿ.ನಾಯ್ಕ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
