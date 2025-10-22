ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictuttara kannada
ಅಂಕೋಲಾ | ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ

ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಡ್ಡಿ
ಅಜಿತ್ ನಾಯಕ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:07 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:07 IST
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಸರ ಕುದ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ
Uttarakannada

