ಹೊಸಪೇಟೆ| ಮಾನವಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಶಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:18 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:18 IST
ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬೇಕು ಆದರೆ ದ್ವೇಷಗಳಿರಬಾರದು
ಪ್ರೊ.ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಾಹಿತಿ
vijayanagarabook release

