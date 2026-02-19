ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ| 6 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗೆ ಅಡುಗೆಯವರೇ ವಾರ್ಡನ್: ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಬುಡಮೇಲು

ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:04 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಬಿಸಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡುಗೆಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಕೊಟ್ರೇಶ್‍ ನಾಯ್ಕ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
vijayanagaraHostelHostel warden

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT