ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ: ಗ್ರಾಮಸೌಧ ಅಪೂರ್ಣ

ಮೈಲಾರ: 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾಮಗಾರಿ
ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
ಗ್ರಾಮಸೌಧ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಜಿ.ಪಂ. ತಾ.ಪಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈವರೆಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ
–ಜಾನಕಮ್ಮ ತಳವಾರ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೈಲಾರ
ನರೇಗಾ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ ಜಿಪಿಎಸ್ಎ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ.
–ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಒ ತಾ.ಪಂ. ಹಡಗಲಿ
vijayanagara

