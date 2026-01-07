ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಹಂಪಿ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದರಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನುಡಿ–ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 3:14 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 3:14 IST
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೆಖಾವತ್‌ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಆರ್‌.ಗವಿಯಪ್ಪ ಜತೆಗೆ ನಡೆಸಿ ಸಭೆಯ ದೃಶ್ಯ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೆಖಾವತ್‌ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಆರ್‌.ಗವಿಯಪ್ಪ ಜತೆಗೆ ನಡೆಸಿ ಸಭೆಯ ದೃಶ್ಯ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
vijayanagara

