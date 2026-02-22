ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹರಿಣಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ನಿರುತ್ತರ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 76 ರನ್‌ಗಳ ಭಾರಿ ಜಯ

ಸೂಪರ್‌ 8ರ ಹಂತ: ವೇಗಿ ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:14 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:14 IST
ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಬೌಲರ್‌ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ (33) ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಆರ್‌. ಅಶ್ವಿನ್‌ ಅವರು ತಲಾ 32 ವಿಕೆಟ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
CricketInd vs SAT20 world cup 2026

