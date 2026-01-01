ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಕೊಟ್ಟೂರು, ಕುರುವತ್ತಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡುವೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ; ಫೆ.13ಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಸವಾಲು

ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:50 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:50 IST
ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜನವರಿ 5ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
– ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
