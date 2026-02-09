ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಇಟ್ಟಿಗಿ–ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು

ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರೆಬರೆ– ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ …
ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:14 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:14 IST
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಿಗಿ-ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು
vijayanagararoad construction

