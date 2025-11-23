14 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟ:ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ:</strong> ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚುವ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ 14 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಸಿಗದೆ, ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 134 ಮಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಖಾತೆಗೆ ₹12,000ವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ₹6,201 ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ₹18,201 ಗೌರವಧನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದಿಂದ ಪಂಚತಂತ್ರ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆದೇಶವಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ ಕಾರಣ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪಿಡಿಒಗಳೂ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಯಾಗುವ ₹12,000 ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದ ₹ 6,201 ವೇತನವನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್. ಗೋಣೆಪ್ಪ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><blockquote>ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕೊಡದೆ ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು</blockquote><span class="attribution"> ರಹಮತ್ ವುಲ್ಲಾ ಹಾರಕನಾಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ</span></div>.<p><strong>ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ</strong> </p><p>ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಬಯೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರಿಂದ 2ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಊಟದ ಬಿಡುವು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>