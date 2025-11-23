ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
14 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟ:ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ವಿಶ್ವನಾಥ ಡಿ.
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕೊಡದೆ ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು
ರಹಮತ್ ವುಲ್ಲಾ ಹಾರಕನಾಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ
