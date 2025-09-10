ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictvijayanagara
ಹೊಸಪೇಟೆ | ಮಹಿಳಾ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಹುಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೈನ್ ಜಾಮೀನು ರದ್ದತಿಗೆ ಸಿಪಿಎಂ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಅಗಿದ್ದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ?
ಯು.ಬಸವರಾಜ್‌ ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು
vijayanagara

