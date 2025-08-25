ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ: ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ; ಪ್ರಾಚೀನ ಕೋಟೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ?

ಕಲ್ಯಾಣ ಪಥ ಯೋಜನೆ–ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:22 IST
ಕಮಲಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಕಮಲಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿರುವ ದೃಶ್ಯ
