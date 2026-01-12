ಹೊಸಪೇಟೆ | ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಹಂಪಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.–ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong>: ಹಂಪಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಿಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಒ ಗಂಗಾಧರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ವಿಭಾಗದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ, ಅವರು ಕ್ಷಯರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಿಎಚ್ಒ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪಿಎಚ್ಸಿಒ ನಿಂಗವ್ವ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>