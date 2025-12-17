ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ತುಂಗಭದ್ರಾ: ಗೇಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇಳೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಪಯ್ಯ ಸುರಂಗ ಸಮೀಪ ಸುರಂಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ತಜ್ಞರ ಜತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Koppal

