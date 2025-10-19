ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ: ಸಂಸದರ ನಿಧಿ–4 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಮಾದರಿ– ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:28 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:28 IST
ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದಳು. ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನವರಾದ ನೀವು ಬಡತನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಮುನ್ನುಗಬೇಕು.
– ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿತಾರಾಮನ್‌, ಕೇಂದ್ರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ
