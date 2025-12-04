ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
vijayapura
ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಅಂತೂ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಜೀವ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಬೋಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
–ಡಿ.ಬಸವರಾಜ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು 9 ಹೊಸ ಬೋಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿರುವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವೆ
–ಬಸವರಾಜ ಅನಗವಾಡಿ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
VijayapuraAlmatti

