ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
‘ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನ’ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ತಿಂಗಳವಿಡೀ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
VijayapuraBasavana Bagewadi

