ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛೋತ್ಸವ, ಜನಜಾಗೃತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:39 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:39 IST
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ತೆಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಮುಂಭಾಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
VijayapuraBasavana Bagewadi

