ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
vijayapura
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯಲು,ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಕಾರಜೋಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:29 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:29 IST
ಜಾತಿ ಗಣಿತಿ ಹಿಂದೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ದು ಅವರ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಭಾರತವನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ಮಯ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ಇದೆ
ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳಸಂಸದ  
Vijayapura

