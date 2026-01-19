ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ: ದರ ಗಗನಮುಖಿ

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕರ್ಜಗಿ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 2:50 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 2:50 IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ
ಬಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡದ ರೈತ ಕಲಬುರಗಿ
