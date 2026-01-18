ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ಗಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲಿಸುತ್ತಾ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 15:03 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 15:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅರ್ಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದೀಪಿಕಾ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು?
ಅರ್ಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದೀಪಿಕಾ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಪ್ರತಿದಿನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ’ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗಿ ಭಾವುಕ ಮಾತು
‘ಪ್ರತಿದಿನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ’ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗಿ ಭಾವುಕ ಮಾತು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹನುಮಂತನನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್ 12ರ ವಿನ್ನರ್‌
ಹನುಮಂತನನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್ 12ರ ವಿನ್ನರ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡಬೇಕೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಜ. 30ರಂದು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ
ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡಬೇಕೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಜ. 30ರಂದು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್’ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ಗಿಲ್ಲಿ–ಕಾವ್ಯ ಕಟೌಟ್!
‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್’ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ಗಿಲ್ಲಿ–ಕಾವ್ಯ ಕಟೌಟ್!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲಾರ್ಡ್’ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಹಾ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು
‘ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲಾರ್ಡ್’ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಹಾ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಂದೆಯ ಬಹು ದಿನದ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್
ತಂದೆಯ ಬಹು ದಿನದ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆ: ಏನವು?
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆ: ಏನವು?
Kiccha Sudeepbigg bossReality showBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT