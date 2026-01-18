‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್’ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ಗಿಲ್ಲಿ–ಕಾವ್ಯ ಕಟೌಟ್!

<p><strong>ಬಿಡದಿ (ರಾಮನಗರ):</strong> ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ನ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಷೋ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಎದುರು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಕಟೌಟ್ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಟುಡಿಯೊದತ್ತ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ‘ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಾರೈಸಿದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್ಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತರು.</p><p>ಸಂಜೆ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಷೋನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಸ್ಟುಡಿಯೊದತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೊದ ಮೂರೂ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾವಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ: ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮಾಲಾಧರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಹಿಡಿದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು.</p>.Bigg Boss 12: ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ.BBK 12: ‘ಮನಿ’ಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>